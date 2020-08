Bielorussia: ministero Esteri, paesi confinanti non alimentino instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia invita i paesi confinanti a non alimentare l'instabilità nella società civile: è quanto afferma in una nota il ministero degli Esteri di Minsk. "Facciamo appello ai nostri colleghi, nostri vicini. Non vi affrettate a fare dichiarazioni che potrebbero ulteriormente alimentare l'instabilità nella società", si legge nella nota. La Bielorussa, continua il dicastero degli Esteri, è pronta a presentare "fatti specifici inconfutabili" che rivelano lo scenario in cui si sono svolti gli eventi, incluse "interferenze dall'estero". "Siamo pronti per un dialogo costruttivo e, cosa più importante, oggettivo", affermano dal ministero degli Esteri bielorusso invitando i partner stranieri "ad un'analisi bilanciata, che tenga conto di tutte le posizioni". (Rum)