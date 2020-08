Usa: Biden sceglie Kamala Harris come vice in caso di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la senatrice democratica Kamala Harris la vice di Joe Biden in caso di vittoria contro Trump - la prima donna di colore ad essere nominata per un ticket presidenziale di un grande partito degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è lo stesso Biden su Twitter: "Ho il grande onore di annunciare che ho scelto come mio compagno di corsa un combattente senza paura per la gente comune e uno dei migliori funzionari pubblici del paese", ha scritto l'ex vicepresidente degli Stati Uniti. "Quando Kamala era procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con Beau [il figlio di Biden scomparso, ndr]. Li ho osservati mentre affrontavano le grandi banche, sollevavano i lavoratori e proteggevano donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso". Già nei giorni scorsi Harris era data da molti osservatori come la favorita. Il sito d’informazione politica “The Hill” ha citato “confidenti e alleati di lunga data” di Biden, secondo cui la donna di origini indo-americane e giamaicane sarebbe stata “la scelta più sensata”. (segue) (Nys)