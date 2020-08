Usa 2020, in caso di vittoria di Biden la vice sarà la democratica Kamala Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la senatrice democratica Kamala Harris la vice di Joe Biden in caso di vittoria contro Trump - la prima donna di colore ad essere nominata per un ticket presidenziale di un grande partito degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è lo stesso Biden su Twitter: "Ho il grande onore di annunciare che ho scelto come mio compagno di corsa un combattente senza paura per la gente comune e uno dei migliori funzionari pubblici del paese", ha scritto l'ex vicepresidente degli Stati Uniti. "Quando Kamala era procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con Beau [il figlio di Biden scomparso, ndr]. Li ho osservati mentre affrontavano le grandi banche, sollevavano i lavoratori e proteggevano donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso". Già nei giorni scorsi Harris era data da molti osservatori come la favorita. Il sito d’informazione politica “The Hill” ha citato “confidenti e alleati di lunga data” di Biden, secondo cui la donna di origini indo-americane e giamaicane sarebbe stata “la scelta più sensata”.“Credo che (Kamala Harris) resti una scelta a basso rischio per Biden”, avevano riferito una delle fonti vicine al candidato in pectore dei Democratici per la presidenza. “Non ha un passato ingombrante e ha rapporti al Campidoglio che potrebbero eventualmente aiutare la Casa Bianca”. Joel Payne, tra i responsabili delle strategie del Partito democratico, ha osservato come la Harris sia in grado di smuovere il voto di diversi gruppi di elettori. “La senatrice è la candidata più facile da vendere ai vari gruppi che compongono la coalizione democratica. È anche la scelta che provocherebbe meno scossoni, in una corsa in cui Biden sembra poter arrivare all’autunno con un vantaggio notevole (nei confronti del presidente in carica, Donald Trump).Selezionare la Harris permetterebbe di conservare quello slancio”, spiega Payne. Inoltre, riflettono le donne e gli uomini vicini a Biden, la scelta della Rice sarebbe ben più rischiosa. Harris potrebbe in automatico finire tra i possibili candidati alla Casa Bianca per il 2024. Biden, che ha oggi 77 anni, potrebbe infatti decidere di tenere la presidenza per un solo mandato. Harris, 55 anni, ha già tentato senza successo lo scorso anno di farsi candidare dal Partito democratico per la presidenza già negli scorsi mesi. (Nys)