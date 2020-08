Bolivia: partito di Evo Morales invita a interrompere le proteste nel paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del conflitto è la data delle elezioni generali che il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha rinviato al 18 ottobre a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia del nuovo coronavirus. La decisione del Tse ha scatenato quindi la reazione delle organizzazioni sociali e dei sindacati affini al Mas, che denunciano un piano del governo ad interim per mantenersi al potere. Il governo per parte sua accusa Morales e i leader del sindacato di "terrorismo" e "genocidio", per aver impedito con i picchetti l'approvvigionamento agli ospedali di medicinali e apparecchiature nel contesto dell'emergenza sanitaria per la pandemia del nuovo coronavirus. Tuttavia, a fronte del pericolo di una escalation incontrollabile della violenza nel paese, l'ex presidente Morales si è pronunciato ieri in modo deciso a favore di un accordo per fissare le elezioni ad ottobre attraverso una legge inderogabile e sotto la supervisione delle Nazioni Unite. (segue) (Bua)