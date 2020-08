Bolivia: partito di Evo Morales invita a interrompere le proteste nel paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo, Borrell ricorda che i recenti sviluppi in Bolivia, con discrepanze tra gli attori politici sulla data delle elezioni, stanno facendo crescere le tensioni ed influenzando negativamente la stabilità del paese in un momento cruciale, mentre alla guida c'è un governo ad interim e le elezioni sono già state rinviate due volte a causa della pandemia di coronavirus. "Elezioni pacifiche, credibili, inclusive e trasparenti sono importanti per il popolo boliviano", prosegue la nota, nella quale si sottolinea come il Tribunale supremo elettorale (Tse) abbia "avviato il dialogo per trovare una soluzione e superare le divisioni". L'Unione europea, conclude Borrell, è "uno dei principali partner" della Bolivia nella promozione dello sviluppo economico e sociale, nonché nel rafforzamento dello Stato di diritto del paese latinoamericano. A questo scopo, se le condizioni di salute e sicurezza lo consentono, Bruxelles si dichiara "impegnata" a garantire sostegno al paese con una missione di osservatori elettorali. (Bua)