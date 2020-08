Imprese: Intesa Sanpaolo, delisting delle azioni Ubi in programma per il 18 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delisting delle azioni di Ubi Banca da Piazza Affari è in programma per il prossimo 18 settembre. Lo ha annunciato Intesa Sanpaolo che ha pubblicato oggi il calendario della procedura per l’acquisto delle azioni residue di Ubi Banca a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio. Stando alla nota, il periodo concordato con Borsa Italiana per adempiere all’obbligo di acquisto (durante il quale i titolari delle azioni residue potranno avanzare la richiesta di vendita) si aprirà il prossimo 24 agosto alle ore 8:30 e terminerà il prossimo 11 settembre alle ore 17:30. Il pagamento del corrispettivo agli azionisti richiedenti sarà effettuato il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di presentazione delle richieste, ossia in data 17 settembre 2020, mentre il pagamento dell’importo in contati della parte frazionaria sarà invece effettuato il decimo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo, ossia il prossimo primo ottobre. Le azioni ordinarie di Ubi Banca, prosegue la nota, saranno revocate dalla quotazione sul Mercato telematico azionario (delisting) a decorrere dal giorno di Borsa aperta successivo al pagamento del corrispettivo, ossia il prossimo 18 settembre. (Com)