Mediterraneo orientale: Grecia, in corso riunione Consiglio nazionale difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco ha confermato inoltre di aver inviato la richiesta per lo svolgimento di un Consiglio Affari esteri straordinario dell'Ue per discutere della situazione nel Mediterraneo orientale. Dendias aveva fatto sapere questa mattina che avrebbe chiesto un Consiglio Affari esteri straordinario dell'Unione europea alla luce delle nuove tensioni nel Mediterraneo orientale: la decisione era stata presa dopo l'incontro avuto questa mattina con il premier Kyriakos Mitsotakis.Secondo quanto riportato da fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la situazione relativa alla nave turca Oruc Reis, entrata ieri in un'area che rientra nella piattaforma continentale greca, "rimane la stessa". (segue) (Gra)