Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di cinque punti in Wisconsin.

- Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di cinque punti sul presidente Trump in Wisconsin, uno Stato-chiave in vista delle elezioni di novembre, vinto di stretta misura da Trump nel 2016. Lo riporta il sito "The Hill". La rilevazione, della Marquette University, trova Biden con il 49 per cento di sostegno e Trump al 44 per cento tra tutti gli elettori registrati. Questo dato è rimasto per lo più invariato rispetto allo stesso sondaggio di giugno, quando Biden era in testa di sei punti. Il 46 per cento degli elettori intervistati ha detto di voler votare di persona il giorno delle elezioni, contro il 35 per cento che ha detto che voterà via posta. (Nys)