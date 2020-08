Brasile: Amazzonia, Bolsonaro “la storia della foresta che brucia è una bugia” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento, a firma del segretario esecutivo del ministero dell'Ambiente Luis Biagioni, sostiene che il ministero non è in grado di raggiungere l'obiettivo del Ppa, dal momento che ancora non sono state disposte le necessarie collaborazione con altri organi del governo e degli stati. "Considerando l'intero contesto di attività da organizzare è stato verificato che l'obiettivo fissato nel Ppa 2020/2023 non può essere raggiunto nel periodo proposto", ha affermato il ministero nella nota. Quanto all'esclusione dagli altri biomi dal piano di tutela ambientale, il segretario esecutivo del ministero ha sostenuto che ciò è impossibile a causa della mancanza di dati. "Vale la pena ricordare che ad oggi non ci sono indicatori disponibili per misurare il raggiungimento dell'obiettivo sopra menzionato, cioè i dati annuali e ufficiali per il monitoraggio della deforestazione esistono solo per i biomi dell'Amazzonia e del Cerrado", ha completato il ministero. (Brp)