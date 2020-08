Usa: Trump, Kamala Harris è stata "cattiva" nei confronti di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto che la senatrice Kamala Harris è stata "cattiva" e "irrispettosa" nei confronti di Joe Biden, che l'ha candidata come vice presidente nella sua corsa alla Casa Bianca. Il comitato elettorale di Trump ha nel frattempo definito Harris come parte della "sinistra radicale" e "falsa". Interrogato su Harris durante il briefing con la stampa, la presidente l'ha accusata di voler abolire il fracking, di voler istituire una medicina "socializzata", tagliare i fondi per l'esercito e aumentare le tasse. La presidente ha anche descritto le azioni passate di Harris come "cattive", e di essere stata ancora più "cattiva" con Biden durante i dibattiti per le primarie del Partito democratico. Il presidente ha anche detto che Harris è stata "cattiva" nei confronti del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh durante le sue udienze di conferma. "È stata molto irrispettosa nei confronti di Joe Biden, ed è difficile scegliere qualcuno che sia così irrispettoso", ha detto Trump. (Nys)