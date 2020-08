Serbia-Kosovo: ministra della Giustizia di Belgrado, avanti con i processi all'Uck (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una società democratica è raramente una buona idea provare a soffocare il confronto limitandolo attraverso il diritto penale", ha dichiarato l'ambasciatore tedesco in Kosovo, Jorn Rohde, sostenendo la posizione assunta in precedenza dall'omologo statunitense, Philip Kosnett, per condannare la bozza di legge sulla difesa dei valori dell'Esercito di liberazione del Kosovov introdotta nel parlamento di Pristina. L'organismo legislativo del Kosovo si è riunito per la prima volta il 7 agosto per discutere sulla bozza di legge che obbliga le istituzioni ed i cittadini a difendere i valori dell'Uck. Si tratta di una bozza di legge presentata dal Partito democratico del Kosovo di Kadri Veseli, all'opposizione, che non è stata ritirata nonostante le obiezioni espresse in queste ore dall'ambasciatore statunitense a Pristina Kosnett. "La legge sui valori dell'Uck è la strada sbagliata per dimostrare il rispetto all'Uck", ha affermato il diplomatico Usa, osservando che tale normativa "criminalizza la libertà d'opinione, intimidisce i cittadini ed è costosa". (segue) (Seb)