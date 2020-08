Kosovo: premier Hoti presiede riunione con vertici istituzioni difesa e sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj, si è recato nel fine settimana in visita nel villaggio di Karaceva, un giorno dopo lo "sconfinamento" da parte della gendarmeria serba che sarebbe entrata nel paese del Kosovo orientale. Haradinaj ha sottolineato che le istituzioni di sicurezza kosovare dovrebbero tutelare i cittadini e non dovrebbero permettere che accadano "queste provocazioni". "Ho visitato il paese e ho parlato con gli abitanti a seguito dell'ultima provocazione della gendarmeria serba. Le istituzioni di sicurezza del Kosovo dovrebbero garantire la sicurezza di tutti i cittadini e non permettere che queste provocazioni possano accadere di nuovo", ha dichiarato Haradinaj scrivendo su Facebook. (segue) (Kop)