Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministra della Giustizia di Belgrado, avanti con i processi all'Uck

- La Serbia non rinuncerà mai a chiedere dei processi per i crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha dichiarato la ministra serba della Giustizia, Nela Kuburovic, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Vecernje novosti". "I procedimenti dinanzi ai tribunali serbi sono stati avviati sulla base di prove materiali, quindi non ci sono spiegazioni legali e non esistono motivi per ritirare il mandato d'arresto per criminali condannati", ha dichiarato Kuburovic in merito alla richiesta di Pristina a Belgrado di ritirare i mandati di arresto per i membri dell'Uck. Secondo la ministra, "la Serbia ha fornito prove inconfutabili dinanzi al Tribunale dell'Aia e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Kuburovic ha inoltre osservato che il tentativo di approvare da parte di Pristina una legge sulla protezione del valore della lotta dell'Uck è "un atto disperato di rifiuto ad affrontare la verità, ovvero che si trattava di un'organizzazione criminale terroristica", e che rappresenta "un tentativo di intimidire e soffocare ogni buon senso e la voce della popolazione, non solo serba" che vive in Kosovo. (Seb)