Ue: concordata assistenza macrofinanziaria per otto paesi partner

- La Commissione europea ha concordato oggi alcuni memorandum d'intesa per l'assistenza macro-finanziaria a otto paesi partner. L'accordo, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione europea, è parte del pacchetto da 3 miliardi di euro per dieci paesi coinvolti nel processo di allargamento e di vicinato allo scopo di contenere l'impatto economico del coronavirus. I memorandum accordati oggi prevedono aiuti economici per Albania, Georgia, Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina. Questi documenti sono già stati siglati per quattro di questi paesi: Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord e Ucraina. Sono inoltre in corso negoziati su memorandum d'intesa con i due paesi rimanenti tra i dieci coinvolti nel pacchetto di aiuti complessivo: Bosnia Erzegovina e Tunisia. (segue) (Beb)