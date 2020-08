Ue: concordata assistenza macrofinanziaria per otto paesi partner (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Albania, spiega la nota dell'Ue, vengono previsti 180 milioni di euro in assistenza macro-finanziaria per rafforzare le finanze pubbliche e la resilienza finanziaria, per migliorare la governance e la lotta contro la corruzione. Per la Georgia sono previsti 150 milioni di euro per rafforzare le finanze pubbliche e per riforme nel mercato del lavoro. Alla Giordania andranno 700 milioni di euro, sempre per la gestione delle finanze pubbliche e per le politiche nel mercato del lavoro. Per il Kosovo vengono stanziati 100 milioni di euro per migliorare la stabilità finanziaria e contrastare la disoccupazione giovanile e la corruzione. Altri 100 milioni di euro andranno alla Moldova, sempre per la lotta alla corruzione e per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale. Per il Montenegro sono previsti 60 milioni di euro, che andranno in particolare per la lotta alla corruzione, per migliorare il clima imprenditoriale e per rafforzare la stabilità finanziaria. Alla Macedonia del Nord andranno 160 milioni di euro per rafforzare la governance fiscale e la trasparenza e per la lotta alla disoccupazione giovanile. All'Ucraina, infine, 1,2 miliardi di euro per il rafforzamento delle finanze pubbliche, il miglioramento della governance e dello stato di diritto, la riforma del settore giudiziario, la concorrenza nel mercato del gas e il miglioramento del clima imprenditoriale. (Beb)