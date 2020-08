Kosovo: Vetevendosje, direttore Intelligence riferisca in parlamento su sconfinamento truppe serbe (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto spiegato sabato dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, le autorità di Pristina stanno indagando su quanto avvenuto a Karaceva, nel Kosovo orientale, dove secondo alcuni media ci sarebbe stato un pattugliamento da parte della gendarmeria serba. "I nostri cittadini in quell'area non saranno lasciati senza protezione istituzionale. Le nostre azioni saranno in linea con la Costituzione e con le leggi, ed in coordinamento con tutti i meccanismi di sicurezza nel paese", ha scritto Hoti su Facebook. L'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha reagito al video del pattugliamento della gendarmeria serba a Karaceva, evidenziando che "i veterani dell'Uck non hanno combattuto per vedere la gendarmeria serba entrare nel territorio del Kosovo ogni volta che vuole". Il vice sindaco di Kamenica, Faton Jakupi, ha detto di aver contattato la missione della Nato in Kosovo in seguito alla denuncia dell'ingresso nel paese kosovaro di alcune forze della gendarmeria della Serbia e ha spiegato di aver avuto come risposta che si trattava di un pattugliamento congiunto tra la parte serba e truppe della Kfor di Stati Uniti e Turchia. "Questi pattugliamenti sono preoccupanti, anche se congiunti", ha concluso Jakupi. (Kop)