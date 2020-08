Kosovo: comandante Rc-East Kfor a colloquio con sindaco di Kamenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto spiegato dalla missione Kfor in una nota, il 7 agosto alcuni militari del comando regionale Est della missione Nato in Kosovo hanno effettuato un pattugliamento congiunto con le Forze armate serbe lungo la linea amministrativa di confine, nei pressi del villaggio di Hodonovc, nel comune di Kamenica. Secondo la Kfor, si tratta di "pattugliamenti sincronizzati" che sono condotti regolarmente dal 2008 dalle Forze armate serbe insieme alla Kfor lungo il confine amministrativo "per fornire sicurezza e assicurare che non ci siano incidenti". La missione Nato precisa che questa stessa tipologia di pattugliamenti congiunti viene svolta anche con le Forze di sicurezza kosovare nei pressi del confine amministrativo con la Serbia. La Kfor evidenzia che il confine amministrativo serbo-kosovaro è lungo circa 350 chilometri e "non è chiaramente delimitato sul terreno o definito da elementi naturali identificabili, come fiumi o montagne, ma solo delineato sulle mappe". La missione Nato precisa infine che, durante i pattugliamenti congiunti, "gli itinerari devono essere adattato agli ostacoli sul terreno" e questo implica che i pattugliamenti congiunti muovano il confine amministrativo "con un grado di adattamento imposto dal territorio". "Comunque non può mai succedere che appartenenti alle Forze armate serbe siano separati da rappresentanti della Kfor durante un pattugliamento congiunto", conclude la nota. (Kop)