Brasile: coronavirus, stato Amazzonia primo a riaprire le scuole pubbliche

- La capitale dello stato dell'Amazzonia, in Brasile, è la prima città del paese ad aver disposto l'apertura delle scuole pubbliche da quando tutti gli istituti di ogni ordine e grado sono stati chiusi lo scorso marzo a causa della pandemia di coronavirus. Le 123 scuole del sistema scolastico statale hanno riaperto ai circa 110 mila studenti dopo aver messo a punto un protocollo di sicurezza. Le lezioni si basano su un sistema misto, ovvero ogni classe avrà il 50 per cento degli studenti in classe e il 50 per cento collegati via internet. Oltre la limitazione della presenza in aula sono previste anche altre procedure, tra cui il controllo della temperatura corporea per tutti gli studenti all'ingresso, la pulizia delle scarpe su un tappetino igienizzante e il lavaggio delle mani con alcol in gel. All'avvio della giornata di lezioni, che ha visto una scarsa presenza di studenti, un gruppo di insegnanti ha fissato delle croci simboliche davanti alle scuole, in un atto di protesta contro il ritorno delle lezioni presenziale, criticato dal corpo docente. (Brb)