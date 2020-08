Usa: Wall Street chiude in ribasso, Nasdaq -1,69 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finale di seduta in ribasso a Wall Street, dopo un cambio di rotta a tarda seduta mentre le speranze sui nuovi stimoli all'economia statunitense si sono scontrati con il persistere di un braccio di ferro tra il presidente Donald Trump e i democratici, in cui ancora non si vedono concreti spiragli. A far finire i listini in territorio negativo anche i netti calo di molti dei maggiori titoli tecnologici, come Apple e Facebook, che hanno appesantito il Nasdaq che a fine scambi ha segnato meno 1,69 per cento. Lo S&P 500, che a tratti si era avvicinato ai massimi storici di fine febbraio, quando il coronavirus era una minaccia lontana, ha chiuso al meno 0,80 per cento e pure il Dow Jones ha ceduto sul finale, concludendo la sessione al meno 0,37 per cento. Lo S&P 500 era reduce da otto giorni di rialzi consecutivi. Le grandi catene di vendita al dettaglio stanno chiudendo i battenti e dichiarano regolarmente fallimento, e il ritmo delle assunzioni è rallentato: le imprese hanno creato 1,8 milioni di posti di lavoro il mese scorso, ben al di sotto dei 4,8 milioni di posti di lavoro del mese di giugno. E dopo che il mese scorso sono scaduti i sussidi di disoccupazione federali e la moratoria sugli sfratti, i legislatori si sono dimostrati incapaci di raggiungere un accordo sull'ulteriore spesa che molti economisti affermano essere vitale per proteggere l'economia da un calo ancora più marcato.(Nys)