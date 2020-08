Paesi Bassi: governo pronto a nuove restrizioni dopo aumento contagi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi intende introdurre la quarantena obbligatoria per le persone che è noto siano state esposte al coronavirus. E' quanto riferisce l'emittente "Nos" citando una lettera inviata al parlamento olandese. La misura sarebbe parte di ulteriori restrizioni pensate dal governo olandese per contenere la diffusione del coronavirus, dopo un aumento del 55 per cento nel numero dei nuovi positivi su base settimanale. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di sanità olandese (Rivm), sono stati 4.036 i nuovi casi negli ultimi sette giorni, ovvero 1.448 in più rispetto alla settimana precedente. Nove persone sono decedute, un dato in aumento rispetto alle sei della prima settimana di agosto. Secondo quanto spiegato, i nuovi contagi sono diffusi sopratutto tra i giovani e questo giustificherebbe anche il basso livello di ricoveri in ospedale.(Res)