Autostrade: riaperto tratto tra diramazione Roma nord e Guidonia dopo incidente

- Sulla A1 Milano Napoli è stato riaperto il tratto tra il bivio con la diramazione Roma nord e Guidonia in direzione di Napoli, temporaneamente chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava farine all'altezza del km 546. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, precisando che sul luogo dell'incidente, dove si transita in deviazione su una corsia dell'opposta carreggiata, non si registrano ripercussioni sulla viabilità.(Rer)