Usa: Pelosi condanna gli arresti politici a Hong Kong voluti da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi condannato una serie di arresti a Hong Kong dopo l'approvazione di una legge cinese sulla sicurezza nazionale che, secondo i critici, ha eroso l'autonomia della città. Lo riporta il sito "The Hill". "La rapida escalation dell'assalto di Pechino contro Hong Kong sotto le spoglie del cosiddetto quadro di sicurezza nazionale è estremamente preoccupante e non lascia dubbi sul fatto che l'intento ultimo della Cina sia quello di distruggere le libertà politiche ed economiche di Hong Kong", ha detto Pelosi in una dichiarazione pubblica. "Queste azioni segnano le settimane più buie della campagna di repressione, intimidazione e crudeltà contro Hong Kong da parte di Pechino". "Il Congresso degli Stati Uniti ha sempre parlato con una sola voce, bipartisan e bicamerale, in difesa degli oppressi di Pechino e a sostegno della libertà, della giustizia e della vera autonomia del popolo di Hong Kong", ha aggiunto Pelosi, che ha esortato l'amministrazione Trump a continuare a lavorare per difendere la libertà e lo stato di diritto a Hong Kon". All'inizio di questa settimana la polizia di Hong Kong ha arrestato il magnate dei media Jimmy Lai. Un alto dirigente della sua società ha detto che Lai è stato arrestato per "collusione con potenze straniere". Domenica, il segretario di Stato Mike Pompeo si è unito ai suoi omologhi canadesi, britannici, neozelandesi e australiani in una dichiarazione congiunta che condanna "l'erosione dei diritti" nella città e il ritardo delle elezioni di settembre.(Nys)