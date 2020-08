Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di dieci punti a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico Usa, Joe Biden, è in vantaggio di dieci punti sul presidente Donald Trump a livello nazionale. n Wisconsin, uno Stato-chiave in vista delle elezioni di novembre, vinto di stretta misura da Trump nel 2016. Lo riporta il "New York times". La rilevazione, della Monmouth University, trova Biden con il 51 per cento di sostegno e Trump al 41 per cento tra tutti gli elettori registrati. Un sondaggio della Marquette University rileva invece come in Wisconsin, uno Stato-chiave in vista delle elezioni presidenziali di novembre, vinto da Trump nel 2016, Biden è in vantaggio di sei punti rispetto al presidente. Sempre in Wisconsin il 58 per cento degli intervistati si dichiara insoddisfatto della presidenza Trump. (Nys)