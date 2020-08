Kosovo: Vetevendosje, direttore Intelligence riferisca in parlamento su sconfinamento truppe serbe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione avviene anche dopo l'episodio dello "sconfinamento" da parte della gendarmeria serba durante un pattugliamento congiunto con la missione Kfor. Secondo quanto affermato nelle scorse ore dalla ministro degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj-Stublla, i pattugliamenti congiunti condotti dalla missione Nato Kfor prevedono che ogni forza militare si muova all'interno del territorio del proprio paese senza attraversare i confini. Secondo Haradinaj, quello avvenuto a Karaceva, non sarebbe un pattugliamento congiunto come previsto dal mandato della missione Kfor ma un altro tipo di attività "senza mandato o autorizzazione". "Le persone coinvolte dovrebbero spiegare se la Serbia ha infranto l'accordo con la Nato entrando per 300 metri nel territorio del Kosovo o se questo è stato fatto con una preventiva approvazione", ha dichiarato il capo della diplomazia di Pristina. (segue) (Kop)