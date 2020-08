Lombardia: da Regione 3 milioni dedicati a Valtellina con bando "Terrazzamenti 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il bando “Terrazzamenti 2020” per la tutela del paesaggio vitivinicolo Regione Lombardia ha messo a disposizione dei viticoltori e dei Comuni valtellinesi tre milioni di euro. Un segnale di attenzione al territorio, aiuti concreti, resi accessibili a pochi mesi dall'incontro tra l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori e il Consorzio tutela vini di Valtellina. Regione Lombardia mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25mila euro per ripristinare e conservare i muretti a secco, sistemare le strade interpoderali e adeguare i sistemi di convogliamento delle acque. Tutto quanto cioè necessita per tutelare il paesaggio terrazzato a beneficio della nostra viticoltura e della sicurezza dei versanti. "Abbiamo applicato il pragmatismo tipico dei valtellinesi - spiega l'assessore - allo scopo di definire un bando che fosse realmente in grado di garantire un aiuto concreto. Per questo abbiamo introdotto il 50 per cento della spesa sostenuta e la valorizzazione dei lavori in economia svolti dagli stessi viticoltori". "L'obiettivo - sottolinea Sertori - è quello di preservare questo straordinario patrimonio che ci è stato lasciato dai nostri avi, perché oltre alla coltivazione della vite ha anche la funzione di mantenimento dell'ambiente". "Sono certo - conclude Sertori - che gli operatori sapranno cogliere questa opportunità e, come Regione, non escludiamo di poter incrementare le risorse a disposizione". (segue) (Com)