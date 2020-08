Sport: Fipav, preoccupati per impossibilità utilizzo palestre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuta ieri la consulta dei presidenti regionali e territoriali nell’ambito della quale il presidente federale si è confrontato con i rappresentanti del territorio sulle tematiche di più stretta attualità". L'annuncio in una nota della Fipav, la federazione italiana di pallavolo: "Dalla riunione è emersa la crescente preoccupazione sull’impossibilità di utilizzare le palestre scolastiche per l’attività di base, così come sta aumentando, con il passare dei giorni, il timore che in poco più di mese sarà difficile, se non impossibile, trovare le giuste soluzioni per far sì che la pallavolo possa ritrovare la sua abituale collocazione all’interno degli istituti scolastici. Paure tra l’altro confermate dalle ultime notizie secondo le quali sarebbe cominciata la ricerca di 20mila aule da parte delle autorità scolastiche per favorire l’attività didattica". (segue) (Ren)