Libano: Onu, anche rifugiati coinvolti in esplosioni Beirut (2)

- L'Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha riferito che una rapida valutazione di 55 centri sanitari di base ha rilevato che circa il 40 per cento ha subito danni da moderati a gravi, mentre meno della metà può ancora fornire servizi sanitari completi. “Tra le migliaia di persone colpite, molti di sono senza fissa dimora e necessitano di assistenza alimentare dopo l'esplosione”, ha dichiarato Jens Laerke, viceportavoce dell’Ocha. “C’è la preoccupazione che i danni al porto di Beirut aggraveranno l'insicurezza alimentare, che era già in aumento a causa della crisi socioeconomica in Libano ulteriormente aggravata dalla pandemia di coronavirus”, ha aggiunto. Secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite in un articolo pubblicato sul sito ufficiale, una prima valutazione porta a porta è attualmente in corso nei quartieri più pesantemente colpiti e da domenica è iniziata la distribuzione degli aiuti. L’Onu ha precisato che i partner umanitari stanno lavorando per identificare le famiglie che richiedono hanno bisogno di aiuto. “Sarà necessario ulteriore supporto per garantire la nascita di circa 400 bambini che dovrebbero venire alla luce nel prossimo mese”, si legge nell'ultimo aggiornamento dell'Ocha sulla crisi in Libano. In base ai dati dell’Unicef almeno tre bambini sono rimasti feriti nelle esplosioni e 31 sono rimasti gravemente feriti. (Res)