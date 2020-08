Egitto-Libano: ministro Esteri egiziano, formare nuovo governo per avviare ricostruzione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano deve formare quanto prima un nuovo governo per poter avviare la ricostruzione di Beirut devastata dalle esplosioni avvenute lo scorso 4 agosto che hanno provocato 171 morti e 6 mila feriti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante un colloquio con il capo del partito Forze Libanesi, Samir Geagea, nel quadro della sua visita a Beirut. Durante l’incontro, Shoukry ha inoltre sottolineato la necessità di riforme economiche necessarie per porre fine alla crisi in cui versa il Paese. Questa mattina, Shoukry ha dato il via ad una visita ufficiale in Libano per verificare la situazione sul campo a una settimana dalla tragedia e per incontrare autorità e leader politici libanesi, tra cui il presidente Michel Aoun.(Cae)