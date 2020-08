Russia: Istituto statistica, calo Pil dell'8,5 per cento nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Russia è calato dell'8,5 per cento nel secondo trimestre del 2020. Questa la stima diffusa oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Rosstat) tramite una nota. Il dato è migliore di quello previsto dal ministero per lo Sviluppo economico, che nei giorni scorsi ha parlato di un calo del Pil del 9,6 per cento nello stesso periodo. Secondo il vice ministro russo per lo Sviluppo economico, Polina Kryuchkova, le misure statali di sostegno all'economia hanno reso possibile un contenimento nel calo del Pil nel secondo trimestre dell'anno e un ulteriore ripresa economica in Russia sarà graduale nei prossimi mesi.(Rum)