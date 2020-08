Brasile: Amazzonia, Bolsonaro “la storia della foresta che brucia è una bugia” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione con Mourao, che è anche presidente del consiglio per l'Amazzonia, hanno partecipato il presidente del Banco Santander, Sergio Rial, il presidente di Bradesco, Octavio de Lazari Junior, e il vicepresidente esecutivo di Itaú, Claudia Politanski. I dirigenti degli istituti di credito hanno chiesto al governo di cercare, in particolare, di incentivare la produzione di carni con la garanzia "deforestazione zero", in modo da evitare eventuali azioni di boicottaggio da parte di paesi importatori o fondi di investimento che potrebbero esporre le banche brasiliane che finanziano gli imprenditori del settore. (segue) (Brp)