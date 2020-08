Kosovo: vicepremier Balaj-Halimaj, Pdk dovrebbe entrare nella coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) dovrebbe entrare a far parte del governo guidato da Avdullah Hoti. Lo ha detto Albulena Balaj-Halimaj, vice primo ministro del Kosovo ed esponente di Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma), un partner minore nella coalizione di governo, in un'intervista a “Kosovapress”. Secondo Balaj-Halimaj, proprio a testimonianza dell’unità del dialogo con la Serbia e dopo che il Tribunale penale internazionale dell’Aia sta valutando se accusare formalmente il presidente Hashim Thaci e il leader del Pdk, Kadri Veseli, per crimini di guerra, il partito dovrebbe unirsi alla coalizione di governo formata da Lega democratica del Kosovo (Ldk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma. "Riteniamo che anche il Pdk dovrebbe far parte di questo governo. Vogliamo unità nel dialogo con la Serbia e ogni partito politico dovrebbe sostenere l'obiettivo di un riconoscimento reciproco da questo processo affinché il Kosovo sia più stabile e unito”, ha detto Balaj-Halimaj. (Kop)