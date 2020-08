Cultura: Campidoglio, nuovi appuntamenti per "Romarama", l'arte che muove la città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatro e cinema allieteranno le serate estive all'aperto a Villa Borghese. Al Globe Theatre, il teatro elisabettiano diretto da Gigi Proietti, proseguono fino al 23 agosto, da giovedì a domenica, le repliche del Sogno di una notte di mezza estate, mentre nel vicino Teatro all'aperto Ettore Scola, la Casa del Cinema propone per Caleidoscopio due serate in compagnia dei film di Ferzan Ozpetek, La finestra di fronte (13 agosto) e Cuore sacro (14 agosto), e una serata omaggio a Fellini con La dolce vita (11 agosto) e il Ferragosto all'insegna dei grandi film d'opera con la Tosca di Puccini. A Circo Massimo ultime repliche de Il barbiere di Siviglia (11 e 13 agosto) e lo spettacolo conclusivo de La vedova allegra (12 agosto). Nelle stesse serate degli spettacoli, nella vicina area archeologica i visitatori potranno rivivere i fasti dell'antico Circo grazie alla visita immersiva in realtà aumentata e virtuale di Circo Maximo Experience (fino al 13 agosto). Al Mattatoio sia la mostra di Andrea Galvani La sottigliezza delle cose elevate a cura di Angel Moya Garcia, che - ancora per un'ultima settimana (fino al 16 agosto) - l'installazione Thirst dell'artista Voldemārs Johansons. Al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale in mostra Tra Munari e Rodari. (segue) (Com)