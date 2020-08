Cultura: Campidoglio, nuovi appuntamenti per "Romarama", l'arte che muove la città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampia la scelta delle esposizioni in corso nei Musei Civici tra le quali Per Gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina nel Museo di Roma a Palazzo Braschi, Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi nei Musei Capitolini e C'era una volta Sergio Leone al Museo dell'Ara Pacis. Alla Galleria d'Arte Moderna di via Crispi è visibile al pubblico il video con le fotografie delle opere, i poetry-concept e i video-reading inviate dal "popolo dell'arte" al contest #DomaniInArte. Per i nuovi appuntamenti di aMICi, l'iniziativa dedicata ai possessori della MIC card, si segnala la visita alla Centrale Montemartini (13 agosto). Proseguono le visite serali nell'area archeologica dei Fori Imperiali – dal Foro di Traiano al Foro di Cesare – con inizio del percorso nei sotterranei di Palazzo Valentini, dove è visibile un filmato, a cura di Piero Angela, che ricostruisce in modo virtuale la Colonna Traiana. Per tutto agosto, infine, rimangono aperte e a disposizione dei cittadini le biblioteche comunali Giovenale (Municipio IV), Raffaello (Municipio VIII), Elsa Morante (Municipio X) e Franco Basaglia (Municipio XIV), mentre tutte le altre biblioteche del sistema si alterneranno nelle chiusure estive per offrire i servizi di prestito e restituzione su appuntamento. (Com)