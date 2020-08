Repubblica Ceca-Usa: Pompeo, Praga è libera ma in altre capitali l'autoritarismo è ancora vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha visitato oggi insieme al ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek il memoriale "Grazie America" a Pilsen. "Sono stato un giovane ufficiale di cavalleria in pattuglia lungo la Cortina di Ferro. E ho visto da vicino come appare la vera tirannia", ha affermato Pompeo ricordando che 30 anni fa è stato inaugurato questo memoriale alla presenza dell'ex presidente cecoslovacco Vaclav Havel. "E' stata la prima volta dopo decenni di dominio comunista e sovietico che cechi e americani sono stati in grado di commemorare apertamente il ruolo dei militari degli Stati Uniti nella vostra liberazione", ha osservato Pompeo parlando da Pilsen, prima tappa della sua visita in Repubblica Ceca. Pompeo ha elogiato il coraggio dei giovani cechi durante l'invasione delle truppe sovietiche nel 1968 e l'importanza della Rivoluzione di Velluto del 1989. "Vale la pena ricordare che, mentre noi commemoriamo questi anniversari, l'autoritarismo è ancora vivo a Pechino, Mosca e Teheran, per cui rimane lavoro da fare", ha dichiarato il segretario di Stato Usa. Pompeo ha infine sottolineato che invece la Repubblica Ceca è "viva e libera" ed è costantemente impegnata nella Nato: "Per questo vi ringraziamo".(Vap)