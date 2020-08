Roma: Raggi su sgombero campo rom, pugno duro contro illegalità, presto altri campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono partite le operazioni di sgombero del campo rom in via del Foro Italico a Roma. "Pugno duro nei confronti di chi vive nell’illegalità, assistenza per chi ha realmente bisogno di aiuto come i bambini". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma,Virginia Raggi. "Stiamo parlando di un insediamento abusivo con baracche fatiscenti, bombole del gas pericolose, allacci illegali e privi di protezione. Per non parlare dei rifiuti e della spazzatura che formavano un’enorme discarica nella riserva naturale dell’Aniene. Vogliamo mettere la parola fine a queste realtà inaccettabili per una città civile - spiega Raggi -. I cittadini chiedevano quest’intervento da decenni. Adesso è realtà. Abbiamo offerto, tramite la sala operativa sociale, aiuto alle persone fragili e realmente bisognose. È stato garantito specifico supporto anche agli animali presenti, cani e gatti, tramite un'apposita unità a tutela del loro benessere. Una volta liberata l’area e rimosse le baracche - continua la sindaca -, l’Ama provvederà a bonificare la discarica. Dopo lo sgombero e la chiusura del Camping River, un’altra profonda ferita nel cuore della nostra città viene sanata. Nelle prossime settimane ci occuperemo di altri campi rom, come Castel Romano, Barbuta e Monachina. Il nostro approccio resterà lo stesso: garantiremo tutele alle persone più vulnerabili, non mostreremo alcuna tolleranza verso chi delinque. Questa - conclude Raggi - è giustizia sociale. Questa è la città che vogliamo". (Rer)