Piemonte: saccheggiato un negozio nelle Valli di Lanzo

- Nel veicolo avevano stipato denaro e gioielli per un valore di oltre 75 mila euro. A tanto ammontava il bottino che una coppia era riuscita a recuperare dal saccheggio di un negozio nelle Valli di Lanzo. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i Carabinieri che stavano facendo dei controlli preventivi nella zona, aumentati per rispondere alla presenza massiccia di villeggianti in vacanza nelle località montane, quando hanno notato un veicolo sospetto in via Roma. Dopo aver fermato il mezzo e effettuato i controlli hanno scoperto oltre 60 mila euro in contanti, 15 mila euro di monili in oro e attrezzi idonei per lo scasso. I due, un uomo e una donna, si sono giustificati dicendo: "Siamo turisti e i soldi e i gioielli sono i nostri risparmi di famiglia". Ma l'Arma ha accertato che poco prima i due avevano saccheggiato una macelleria del posto. Una volta smascherati, l'uomo di 45 anni è stato arrestato perché già gravato di numerosi precedenti penali a cui si aggiunge il furto, mentre la compagna è stata denunciata. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.(Rpi)