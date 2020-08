Bielorussia: Lituania pronta ad assicurare asilo politico agli oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania è pronta ad assicurare asilo politico ai rappresentanti dell'opposizione in Bielorussia. Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno di Vilnius, Rita Tamasuniene. "Stiamo monitorando da vicino la situazione in Bielorussia e abbiamo preparato un piano d'azione in caso di un aumento del numero di cittadini bielorussi che chiederanno asilo politico in Lituania. Le persone che cercano asilo e fanno domanda dello status di rifugiato vedranno garantito questo asilo nel nostro paese", ha dichiarato Tamasuniene. La ministra dell'Interno lituana ha ribadito la preoccupazione per la repressione delle proteste seguite alle elezioni di domenica da parte delle autorità di Minsk. (segue) (Sts)