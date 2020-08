Bielorussia: Lituania pronta ad assicurare asilo politico agli oppositori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle elezioni presidenziali bielorusse, di lasciare il paese è stata presa in modo assolutamente indipendente. È stata la stessa Tikhanovskaya ad affermarlo in un videomessaggio dalla Lituania dove si trova attualmente la candidata alle elezioni che, stando ai risultati ufficiali, è stata battuta dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. "Ho preso una decisione molto difficile per me stessa. Probabilmente, sono rimasta la donna debole che ero una volta", ha detto Tikhanovskaya. "Ho preso questa decisione in modo assolutamente indipendente. Né gli amici, né i parenti, né il mio quartier generale, né Sergei (il marito) avrebbero potuto influenzarla in alcun modo", ha aggiunto l’esponente politica bielorussa. Secondo quanto riferito in precedenza dalla sua portavoce, Olga Kovalkova, Tikhanovskaya è stata costretta a lasciare il paese e recarsi in Lituania a causa delle azioni intraprese contro di lei dal governo di Minsk. "Svetlana è in Lituania. Svetlana è ancora al fianco del popolo bielorusso e ha vinto le elezioni. Non ha avuto altra scelta e ha lasciato il paese dopo l'incontro alla Commissione elettorale centrale (Cec). Le autorità bielorusse l’hanno costretta e hanno organizzato la sua uscita dal paese”, ha detto Kovalkova. (segue) (Sts)