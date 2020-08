Coronavirus: Uncem, tavolo con governo su scuolabus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione scuolabus sta creando più di qualche grattacapo ai sindaci dei comuni montani, che ora chiedono conto direttamente al ministero dei Trasporti e dell'Istruzione. Ad annunciarlo è l'Uncem (Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani) che spiega: "Non basteranno soltanto le risorse economiche in più per risolvere il problema. Nelle linee guida statali per il trasporto pubblico ci sono alcune questioni troppo gravose per i Comuni. Se il trasporto pubblico viaggerà senza distanziamento, indipendentemente dal tempo è necessario che anche per gli scuolabus valga lo stesso principio". Uncem chiede al governo un tavolo specifico per i territori montani e i piccoli comuni per risolvere sia la questione economica che organizzativa. (Rpi)