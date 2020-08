Cooperazione: l’ambasciatrice d’Italia a Beirut consegna aiuti al Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decollerà domani alle ore 9 da Pisa un aereo dell’aeronautica militare che atterrerà a Beirut con aiuti donati dalla Cooperazione italiana per la popolazione libanese vittima dell’esplosione che ha colpito Beirut lo scorso 4 agosto. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. Si tratta di kit di pronto intervento e di materiale igienico sanitario che verrà consegnato alle autorità libanesi dall’ambasciatrice d'Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere. L’operazione di domani si aggiunge a quelle promosse dall’Italia nel quadro del Meccanismo europeo di Protezione civile e ai contributi assicurati alla Croce rossa internazionale, alla Mezzaluna rossa e alle Nazioni Unite. “L’Italia è pronta a sostenere il Libano in questo difficile momento e continuerà a compiere ogni possibile sforzo per l’unità e la stabilità del Paese anche attraverso il perdurante impegno in Unifil e sul piano bilaterale a sostegno delle Forze armate e di sicurezza libanesi”, si legge nella nota del ministero degli Esteri.(Res)