Lombardia: da Regione 3 milioni dedicati a Valtellina con bando "Terrazzamenti 2020" (2)

- "L'occasione che viene offerta – aggiunge il presidente del Consorzio vini Aldo Rainoldi - in un anno assai difficile è quella di riprogettare il futuro, partendo dal nostro territorio. Il bando che ha recepito tutte le richieste del comparto prevede sia la ricostruzione dei muretti a secco sia l'estensione delle aree vitate con il recupero delle aree incolte". Al bando 'Terrazzamenti 2020' possono partecipare Enti pubblici e operatori privati, Comuni e gestori di parchi e riserve naturali, proprietari e conduttori di fondi. Il finanziamento prevede un contributo fino al 50 per cento della spesa, per un importo massimo di 25 mila euro. Le domande saranno gestite dai centri di assistenza agricola e successivamente inoltrate alle Comunità montane. "Tre milioni di euro di risorse - ha evidenziato Tiziano Maffezzini, il presidente di Uncem Lombardia, l'Unione delle Comunità montane - generano investimenti per sei milioni. Si tratta di un intervento importante, mai promosso prima, che, in caso di successo, ci auguriamo possa essere riproposto con regolarità". "Non poteva esserci risposta migliore dalla Regione Lombardia - ha chiosato la presidente della Fondazione ProVinea-'Vita alla Vite di Valtellina' onlus - al riconoscimento Unesco dei terrazzamenti. In Valtellina i 2.500 chilometri rappresentano infatti un paesaggio unico e irripetibile. Per il comparto questo bando rappresenta un passaggio fondamentale auspichiamo quindi che questa opportunità venga colta". (Com)