Bielorussia: Borrell, elezioni non libere, l'Ue valuta sanzioni

- Le elezioni presidenziali in Bielorussia non sono state libere e giuste: le autorità di Minsk hanno inoltre impiegato una violenza "sproporzionata e inaccettabile" contro il "desiderio di cambiamento democratico". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph Borrell, tramite una nota stampa con cui Bruxelles ha annunciato che valuta la possibilità "rivedere in maniera approfondita" i rapporti la Bielorussia. "Invitiamo le autorità bielorusse a liberare immediatamente e senza condizioni tutti i detenuti", ha dichiarato Borrell ribadendo che il processo elettorale bielorusso non ha centrato gli standard internazionali. "Condurremo una revisione approfondita dei rapporti dell'Ue con la Bielorussia. Questo può includere, tra l'altro, misure contro coloro responsabili per le violenze osservate, per gli arresti ingiustificati, e per la falsificazione dei risultati elettorali", ha affermato il capo della diplomazia Ue.(Beb)