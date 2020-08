Energia: Brasile, Petrobras annuncia vendita partecipazioni blocco estrattivo in bacino di Santos (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo ambito, lo scorso anno, dopo aver ceduto il 32,8 per cento delle proprie quote nella società di distribuzione del carburante Br Distribuidora (Petrobras Distribuidora S.A.), perdendone il controllo, ha anche annunciato la riapertura del processo di vendita della sua partecipazione nella società di distribuzione di gas Petrobras Gas S.A. (Gaspetro). Petrobras detiene attualmente una partecipazione del 51 per cento in Gaspetro. Il restante 49 per cento è di proprietà di Mitsui Gas e Energia do Brasil. Inoltre, la Corte dei conti del Brasile (Tribunal de Contas da Uniao, Tcu) ha espresso parere favorevole alla vendita di alcune raffinerie da parte della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. La società, attualmente responsabile di quasi il 100 per cento della capacità di raffinazione in Brasile, aveva ufficialmente iniziato le operazioni per la cessione di quattro delle sue 13 raffinerie di petrolio lo scorso anno. (segue) (Brb)