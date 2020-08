Libano: Onu, anche rifugiati coinvolti in esplosioni Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di rifugiati sono rimasti coinvolti nelle esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno devastato la capitale del Libano Beirut, provocando almeno 171 e 6 mila feriti in base agli ultimi dati forniti dal ministero della Salute libanese. Secondo quanto riferisce l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), le esplosioni hanno colpito la popolazione di rifugiati residenti in Libano per ragioni umanitarie, molti dei quali provenienti dalla Siria, con 34 morti, 124 feriti e sette dispersi. “Continuiamo a lavorare con le squadre di soccorso e altri partner umanitari per identificare le vittime e stiamo estendendo il sostegno alle famiglie che hanno perso i loro cari. Ciò include assistenza, denaro per le emergenze e aiuto per le procedure di sepoltura ”, ha affermato Babar Baloch, portavoce dell’Unhcr in una conferenza stampa a Ginevra. Il Libano ospita circa 200 mila rifugiati, principalmente siriani e palestinesi. (segue) (Res)