Viabilità: Quincinetto, pronto ampliamento strada provinciale 69 che eviterà ingorghi in caso di chiusura A5

- Si sono conclusi i lavori di allargamento della strada provinciale 69 direzione 1 di Quincinetto, dal chilometro 0+500 all’1+370: un intervento che potrebbe porre fine agli ingorghi di traffico intorno al Quincinetto, una zona spesso affetta da frane. L’intervento ha l’obiettivo di rendere più fluida la viabilità anche nel caso in cui venga chiusa l’autostrada A5 nel tratto Quincinetto-Pont Saint Martin a causa di frane. In questo modo si alleggerirà il traffico come era stato proposto la scorsa estate dalla città metropolitana alla prefettura durante un sopralluogo della zona. L’opera è stata possibile grazie alla variazione di bilancio del Consiglio metropolitano datata novembre 2019, pari a 350 mila euro. (Rpi)