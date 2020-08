Lavoro: Cgil, 78,2 per cento dipendenti Regione Piemonte disposto a continuare con smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 78,2 per cento dei dipendenti della Regione Piemonte sarebbe disposto a continuare a lavorare in smart working. Questo il risultato di un sondaggio elaborato dalla Cgil. Allo studio hanno preso parte 694 lavoratori della Regione, e tra questi solo il 7,1 per cento preferirebbe non continuare a lavorare a distanza, mentre la maggior parte vorrebbe alternare il lavoro agile alla presenza negli uffici. Il 39,9 per cento degli intervistati vorrebbe tre giorni di lavoro in presenza contro cinque a distanza. (Rpi)