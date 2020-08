Bielorussia: ministri Esteri di 8 paesi del nord Europa condannano uso della violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia esprimono grande preoccupazione per la violenza utilizzata dalle autorità della Bielorussia dopo le elezioni di domenica. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta adottata dagli otto paesi del nord Europa per condannare quanto sta accadendo in Bielorussia. "Richiamiamo le autorità bielorusse a cessare la persecuzione degli oppositori politici, a liberare le persone ingiustamente detenute ed a rispettare i diritti umani", si legge nella dichiarazione che invita le autorità di Minsk ad avviare "un dialogo politico genuino" con l'opposizione per evitare un'ulteriore escalation delle tensioni. (Res)