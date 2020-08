Israele: premier Netanyahu ribadisce offerta aiuti al Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano ha ribadito l’offerta di aiuti umanitari al Libano durante una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Durante la conversazione Netanyahu ha prima elogiato il presidente Macron per l’impegno della Francia a favore del Libano dopo le esplosioni avvenute lo scorso 4 agosto a Beirut, sottolineando che Israele è disposto a offrire aiuti umanitari al Paese a condizione che vengano distribuiti direttamente alla popolazione locale. Il premier israeliano, il cui Paese non ha rapporti diplomatici con il Libano, ha anche affermato che per prevenire futuri disastri come quello accaduto, i missili e gli esplosivi che il movimento sciita libanese Hezbollah ha dislocato nel Paese dovrebbero essere individuati e portati lontano dalle aree residenziali. Sempre facendo riferimento al movimento sciita, Netanyahu ha osservato: “Hezbollah commette un grave errore se pensa di poter risolvere la crisi in Libano creando una crisi con Israele”.(Res)