Raggi: Durigon (Lega), romani non dimenticano peggior sindaco della storia

- "Il peggior sindaco che Roma abbia mai avuto continua a prendersi gioco dei romani. Dopo un intero mandato fallimentare di chiacchiere e danni, la Raggi pensa che sgomberare la baraccopoli di via del Foro Italico cancelli lo sfacelo che ha combinato". Lo afferma, in una nota, Claudio Durigon coordinatore della Lega a Roma. "Sono anni che la Lega chiede di intervenire per restituire il decoro che Roma merita e, caso strano, la Raggi il giorno dopo l’annuncio della sua ricandidatura procede allo sgombero - aggiunge Durigon -. Sporcizia, rifiuti, verde abbandonato, trasporto pubblico indecoroso, i romani sanno cosa ha combinato questo sindaco impresentabile”.(Com)