Ex Ilva: Spera (Ugl), un altro schiaffo al governo

- "Continua la situazione di grave criticità che interessa le imprese dell'indotto dell'ex Ilva in perenne attesa del pagamento dei crediti maturati che ammontano a diversi milioni di euro. E' inaccettabile apprendere ancora una volta che l'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli sarà disponibile a riparlarne dopo le ferie". Lo ha affermato, in una nota, il segretario Nazionale dell'Ugl metalmeccanici, Antonio Spera. "Già il 14 luglio pubblicamente avevamo rilevato una situazione intollerabile - ha continuato -. Sempre nell'ultimo incontro di giugno c.a. con il Governo dove erano anche le organizzazioni sindacali e i vertici di ArcelorMittal, avevamo chiesto di venire incontro alle esigenze economiche delle aziende dell'indotto e degli autotrasportatori tarantini che, a causa di nuovi ritardi nei pagamenti delle fatture, non potevano più continuare a lavorare e provvedere al pagamento dei propri dipendenti. Il nuovo incontro programmato per la giornata di ieri, tuttavia, è rinviato a data da destinarsi. L'amministratore Morselli è venuta meno alla call conference che avrebbe dovuto tenersi sulla situazione delle imprese dell'indotto-appalto siderurgico fornitrici di ArcelorMittal a Taranto: non è la prima volta che salta un confronto in forma più allargata sull'indotto-appalto con ArcelorMittal. E' paradossale considerato che le aziende di concessione materiale vogliono essere pagate e di conseguenza le ditte e autotrasportatori hanno continuato a pagare le dovute tasse". (segue) (Com)